В Москве мигрант на подоконнике показывал пенис и домогался 12-летней девочки

В Москве мигрант залез на подоконник комнаты со спящей 12-летней школьницей, потыкал в нее палкой через форточку и потребовал, чтобы школьница разделась, сообщает Baza .

Инцидент произошел рано утром 1 сентября. Аня (имя изменено) во сне почувствовала странные прикосновения, а когда открыла глаза, то увидела, что неизвестный азиатской внешности через форточку на 1-м этаже тычет ей в руку двухметровой палкой.

Школьница посмотрела на мужчину, после чего он уронил палку и ушел. При этом с мигрантом мог быть кто-то еще, так как Аня слышала за окном несколько голосов. Затем мужчина вернулся и попросил девочку через форточку вернуть ему палку. Подросток обмоталась одеялом и вернула палку.

Девочка снова легла в кровать, но мужчина стал требовать, чтобы она разделась перед ним и посмотрела на его половые органы. Окна комнаты на треть были заклеены матовой пленкой, поэтому школьница не увидела подробностей.

Аня вновь обмоталась одеялом и ушла в ванную, в которой нет окон. Затем она вернулась в комнату, а за окном уже никого не было. Девочка закрыла форточку и уснула. За завтраком школьница рассказала о случившемся маме, которая написала заявление в полицию.

Ранее в подмосковной Истре мигрант преследовал местную жительницу. Мужчина неоднократно поджидал женщину после работы, а еще делал ей предложения непристойного характера. Возбуждено уголовное дело.