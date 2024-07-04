В Москве локализовали пожар площадью 600 «квадратов» на Грузинском валу

сегодня в 22:05

Пожар на Грузинском валу в Москве достиг 600 «квадратов», его локализовали

Столичные спасатели продолжают тушить крупный пожар на Грузинском валу, где горит металлический ангар, по данным на 21:42, возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщается, что в результате пожара произошло обрушение ангара. Спасатели продолжают тушить пламя, которое уже локализовано. Общая площадь пожара на момент публикации заметки достигла 600 квадратных метров.

На месте происшествия работает 49 человек с привлечением 13 единиц спецтехники. В работах по ликвидации огня также задействован пожарный поезд.

Информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.