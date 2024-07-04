В Москве на Грузинский вал вызвали спасателей из-за пожара

сегодня в 21:15

Столичные пожарные выехали на место возгорания на Грузинском валу

На пульт дежурной смены Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Грузинский вал, д.9, стр.4, куда незамедлительно выехала бригада огнеборцев, сообщили в пресс-службе ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что по вышеуказанному адресу горит хозяйственная постройка. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Информация о случившемся уточняется.

Накануне столичные спасатели тушили пожар в одном из многоквартирных домов. В итоге оперативных и слаженных действий спасены восемь человек.