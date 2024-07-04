В Москве площадь пожара в ангаре достигла 150 «квадратов»

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В Москве пожар на Грузинском вале тушат 37 спасателей

По уточненным данным, пожар произошел не на Беговой улице, а на Грузинском вале, д. 9, стр. 4 в Москве, на место сразу же выехали спасатели, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

На момент прибытия огнеборцев на место происшествия, площадь пожара достигла 150 квадратных метров. Предварительно установлено, что горит ангар. Что находится внутри него, не уточняется.

«К месту пожара выслано 10 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В ликвидации пожара задействован в том числе и пожарный поезд, открытое горение было ликвидировано.

Информации по пострадавших во время пожара не поступало. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.