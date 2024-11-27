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В Москве мать девочки, похитившей кота Лучика, заявила о ее изнасиловании

Мать 10-летней девочки, укравшей вместе с подругой кота Лучика из московского зоомагазина, заявила, что ее ребенка изнасиловали, сообщает РЕН ТВ .

Женщина отвезла дочь в детскую поликлинику. Там девочку осмотрели. По данному факту проводится проверка.

Ранее две школьницы 10 и 12 лет украли рыжего кота Лучика из столичного зоомагазина, который находится у станции метро «Речной вокзал». Затем девочки уехали в Алушту, где их разыскали правоохранители.

Кота же обнаружили на московской парковке. Ему уже нашли новый дом.