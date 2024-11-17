Украденный из зоомагазина кот Лучик нашел новый дом

«Лучик обрел своих хозяев и свой настоящий любящий дом! Теперь он всегда будет в безопасности, тепле и заботе», — сообщили волонтеры.

По их словам, новые хозяева Лучика — надежные люди.

Лучик стал настоящей звездой. По словам волонтеров, было очень много желающих подарить ему дом.

Ранее две девочки-неформалки десяти и 12 лет похитили Лучика в магазине у станции метро «Речной вокзал». Затем подростки уехали в Алушту, где их поймали полицейские. Животное нашла сотрудница одного из зоомагазинов на автомобильной стоянке в Москве.