Двое подростков-неформалов украли рыжего кота из московского зоомагазина

Инцидент произошел в зоомагазине у станции метро «Речной вокзал».

На опубликованных кадрах видно, как в зоомагазине находятся две школьницы в яркой одежде. Одна из девочек держит рыжего кота на руках и гладит его. Затем школьницы разворачиваются и уходят с питомцем из магазина.

Волонтеры рассказали, похищенного зовут Лучик. От кота отказались прошлые хозяева и его временно переселили в магазин товаров для животных. Продавцы зоомагазина искали коту новый дом. В настоящее время ведется розыск воришек.

По словам волонтеров, в похитительницах Лучика узнали двух школьниц 10 и 12 лет. Одноклассники утверждают, что у одной из них есть проблемы психикой, так как она размещала в соцсетях кадры с разноцветной собакой. Сотрудники магазина переживают, что подростки могут издеваться над Лучиком и раскрасить его.