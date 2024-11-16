Украденного кота Лучика нашли на московской парковке

Животное нашла сотрудница одного из зоомагазинов на автомобильной стоянке в Москве.

«Этот дурень бегает там под машинами на парковке. [Девушка] его позвала, он тут же подбежал. Он такой очень социальный котик», — сказано в публикации.

Ранее две девочки-неформалки десяти и 12 лет похитили кота в магазине у станции метро «Речной вокзал». Затем подростки уехали в Алушту, где их нашли полицейские.