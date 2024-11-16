Украденного кота Лучика нашли на московской парковке
Волонтеры нашли украденного двумя подростками кота Лучика
Волонтеры нашли украденного двумя подростками кота Лучика на московской парковке, пишет RT.
Животное нашла сотрудница одного из зоомагазинов на автомобильной стоянке в Москве.
«Этот дурень бегает там под машинами на парковке. [Девушка] его позвала, он тут же подбежал. Он такой очень социальный котик», — сказано в публикации.
Ранее две девочки-неформалки десяти и 12 лет похитили кота в магазине у станции метро «Речной вокзал». Затем подростки уехали в Алушту, где их нашли полицейские.