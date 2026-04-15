Петр Кислов во второй раз стал папой: 25-летняя жена родила актеру сына
Российский актер театра и кино, преподаватель Петр Кислов вновь стал отцом. В конце марта 25-летняя жена родила ему сына, сообщает «СтарХит».
Летом стало известно об отношения Кислова со студенткой Яной Зориной, которая младше его на 18 лет. Затем актер тайно женился на своей возлюбленной.
Звезда сериала «Черное солнце» и его супруга скрывали беременность. Однако после появления малыша на свет Яна опубликовала в соцсетях несколько фотографий. Мальчик родился 20 марта. Пара назвала сына Александром.
«5 дней прошло с того момента, как моя жизнь наполнилась безграничной любовью, непередаваемым чувством счастья. 5 дней в новом статусе мамы Санечка Петровича», — подписала публикацию Яна.
Ранее стало известно, что 34-летний актер Тейлор Лотнер, которого многие знают по роли Джейкоба в «Сумерках», и его жена ждут первенца. В соцсетях пара выложила ряд фото с узи-снимком.
