Петр Кислов во второй раз стал папой: 25-летняя жена родила актеру сына

Российский актер театра и кино, преподаватель Петр Кислов вновь стал отцом. В конце марта 25-летняя жена родила ему сына, сообщает «СтарХит» .

Летом стало известно об отношения Кислова со студенткой Яной Зориной, которая младше его на 18 лет. Затем актер тайно женился на своей возлюбленной.

Звезда сериала «Черное солнце» и его супруга скрывали беременность. Однако после появления малыша на свет Яна опубликовала в соцсетях несколько фотографий. Мальчик родился 20 марта. Пара назвала сына Александром.

«5 дней прошло с того момента, как моя жизнь наполнилась безграничной любовью, непередаваемым чувством счастья. 5 дней в новом статусе мамы Санечка Петровича», — подписала публикацию Яна.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.