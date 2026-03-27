сегодня в 15:36

Актер, сыгравший оборотня Джейкоба в «Сумерках», в первый раз станет отцом

34-летний актер Тейлор Лотнер, которого многие знают по роли Джейкоба в «Сумерках», и его жена ждут первенца. В соцсетях пара выложила ряд фото с узи-снимком, сообщает Spletnik.ru .

В подписи к публикации сказано, что у семьи скоро будет «два Тейлора Лотнера».

Фотосессия проходила на лугу, актер был одет в черные штаны и белую футболку. Его избранница надела белое платье.

Жену актера зовут Тейлор. Изначально она носила фамилию Доум, но затем взяла ее у супруга. Таким образом, девушка стала полной тезкой избранника — Тейлор Лотнер.

Пара вместе с 2018 года. В прошлом Тейлор работала медсестрой, пара поженилась в 2021 году.

