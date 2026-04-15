США не намерены продлевать исключения из санкций против нефти РФ и Ирана

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из своих санкций в отношении российской и иранской нефти, находящейся на танкерах в море, сообщает ТАСС .

«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть», — сказал американский министр журналистам на брифинге в Белом доме.

Глава Минфина добавил, что речь шла лишь о нефти, загруженной на суда до 11 марта. К настоящему моменту вся она использована.

Ранее стало известно, что китайский государственный нефтяной гигант Sinopec закупил российскую нефть после временного разрешения Минфина США. Мера была направлена на стабилизацию мировых цен на энергоносители в период конфликта на Ближнем Востоке.

