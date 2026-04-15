Россия выдала Турции педофила, которого разыскивал Интерпол

Из России экстрадировали гражданина Турции, который находился в розыске по каналам Интерпола, сообщает пресс-служба МВД России.

В московском аэропорту Внуково его передали турецким правоохранителям. Мужчина осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По данным турецких компетентных органов, в 2017 году он совершил насилие над ребенком. Мужчина был признан виновным, но скрылся за границей, после чего его объявили в розыск через Интерпол.

В июне прошлого года подозреваемого задержали полицейские в Казани.

В феврале 2026-го Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос турецкой стороны о выдаче мужчины.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.