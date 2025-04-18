В Москве ищут второго школьника-поджигателя полицейского участка

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Два школьника подожгли дверь полицейского участка на улице Михайлова в Москве. Одного из них удалось оперативно задержать. Теперь ведутся поиски второго подростка, сообщает «112» .

На опубликованных в Сети фотографиях видно, как школьник в кепке и клетчатых штанах снимает пылающую дверь полицейского участка на телефон. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Поджигателя оперативно задержали, а оператору удалось сбежать, его ищут. По предварительным данным, школьников завербовали в Сети. Дети выполняли задачи кураторов.

Ранее военный эксперт Роман Насонов рассказал, что террористы маскируются под цифровые платформы, социальные группы и сообщества, чтобы вербовать подростков. Родителям нужно научиться обращать внимание на изменения в настроении ребенка.