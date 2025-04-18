сегодня в 15:21

Школьник поджег дверь отделения полиции в Москве по указанию мошенников

13-летний подросток поджег дверь полицейского участка в столице по заданию аферистов с Украины, сообщает SHOT .

Школьник поджег дверь отделения полиции на улице Михайлова, бросив в нее зажигательную смесь. До инцидента подросток вел диалог с кем-то по телефону.

Начался пожар на площади в 2 "квадрата", но его быстро потушили. Полицейские сразу же провели задержание юного жителя Москвы.

Ранее в Тюмени диверсант хотел поджечь локомотив, но загорелся сам. Инцидент произошел на станции Войновка.