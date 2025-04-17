SHOT: в Тюмени диверсант хотел поджечь локомотив и загорелся сам

Диверсант поджег поезд на станции Войновка в Тюмени, но загорелся сам. Молодого человека спасли работники РЖД, сообщает SHOT .

16 апреля произошли хлопки рядом со станцией железной дороги Войновка в Тюмени. Подойдя к электровозу, сотрудники РЖД увидели, что у него разбита кабина, а внутри — пожар.

Железнодорожники провели задержание четверых нарушителей. Ими оказались два молодых человека и две девушки, которым от 20 до 23 лет. Последние учились в местном университете, а также колледже.

Один из диверсантов загорелся. Его были вынуждены спасти.

Затем стало известно, что девушки снимали, как молодые люди поджигают электровоз. Видео они должны были отправить куратору из Украины для получения денежной награды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Правонарушители могут отправиться в колонию на срок до 20 лет.

Ранее подростка 2007 года рождения из Орловской области приговорили к 7,5 года за диверсию и государственную измену. В феврале 2024 года он по заданию украинского ГУР Минобороны поджег релейный шкаф на объекте железной дороги.