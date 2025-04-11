Подростка из Орловской области приговорили к 7,5 годам за диверсию и госизмену

Вступил в силу приговор, вынесенный в отношении несовершеннолетнего жителя Орловской области, которого признали виновным в диверсии и госизмене. Ему назначили 7 лет и 6 месяцев воспитательной колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным правоохранителей, парень 2007 года рождения в феврале 2024 года поджег релейный шкаф на объекте железнодорожного транспорта. Он действовал по заданию ГУР Минобороны Украины.

Подростку обещали вознаграждение за диверсию. Инструкции ему присылали в Telegram. Парня задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему также предъявили обвинения по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия).

Ранее несколько жителей Якутии были задержаны по подозрению в диверсии. Они причастны к поджогу сооружений связи по заданию агентов украинских спецслужб.