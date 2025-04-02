Несколько жителей Якутии задержаны по подозрению в диверсии

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту диверсии. В качестве подозреваемых фигурируют жители города Мирный, которых следствие считает причастными к умышленному поджогу сооружений связи, сообщает «Царьград» .

Все подозреваемые находятся под стражей. Операцию по их задержанию осуществляли сотрудники управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

По предварительной информации УФСБ, задержанные получили задание на совершение диверсионного акта от агентов украинских спецслужб. Коммуникация между ними осуществлялась с помощью мессенджера.

За выполнение диверсии противник обещал денежное вознаграждение, точная сумма которого пока не установлена.

Уголовная статья, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет. В случае совершения диверсии одним человеком, а не группой лиц, предусмотрено менее строгое наказание — от десяти лет лишения свободы.