Военный эксперт рассказал, как террористические группы вербуют подростков

Террористы маскируются под цифровые платформы, социальные группы и сообщества, чтобы вербовать подростков. Родителям нужно научиться обращать внимание на изменения в настроении ребенка, на то, если у него неожиданно появляются деньги, сообщил РИАМО полковник запаса, военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Цифровые платформы, социальные группы, сообщества по различным направлениям могут преследовать несколько целей, и часть из них, к сожалению, далеко не добрые и не благоприятные. Среди таких целей — поиск и вербовка террористами неокрепших умов: молодых людей, находящихся на разных этапах социализации, на разных этапах своей жизни», — сказал Насонов.

Он пояснил, что, насмотревшись красивых западных фильмов о том, как там хорошо живут, вкусно кушают, отдыхают, часто путешествуют и тратят деньги, человек начинает ощущать сложность бытия.

«Кому-то не хватает денег, кто-то не может решить личные проблемы — и тут включаются грамотно поставленные, в том числе с помощью искусственного интеллекта, провокационные вопросы, помогающие вычленить именно эту уязвимую категорию. А в интернете сегодня можно найти про каждого буквально все. Вот вам и потенциальный объект для террористических действий — кто-то за 5 тыс. рублей, под видом шутки или квеста, может быть, готов, например, поджечь релейный шкаф», — отметил военный эксперт.

Втираются в доверие

По словам Насонова, особенность в том, что люди в современном мире далеко не всегда делятся личной информацией даже с близкими — с друзьями, с родителями. Этим и пользуются те, кто занимается подобными вербовками.

«Важно, чтобы родители были в постоянном контакте с ребенком, умели замечать изменения в его настроении, обращали внимание на неожиданные суммы денег, появление интереса к алкоголю, наркотикам или другим психоактивным веществам. Нужно научиться видеть сигналы — и не игнорировать их, чтобы предотвратить возможные последствия», — подчеркнул специалист.

Он обратил внимание на то, что сейчас государство предпринимает активные действия по выявлению так называемой «пятой колонны» — иностранных агентов, которые, живя в России, фактически несут чуждую идеологию и отрабатывают деньги, полученные из-за рубежа.

«Это — один из секторов той самой системы вербовки. Речь идет не о каких-то безликих интернет-гуру, а о конкретных людях, находящихся здесь, рядом — тех, кто не согласен с государственным курсом, транслирует недоказанные и провокационные тезисы, стараясь на этом получить результат. Социальная гигиена — это относительно новый, но крайне важный и необходимый для всех термин», — рассказал Насонов.

Эксперт резюмировал, что нельзя доверять незнакомым номерам, слепо верить красиво поставленной интонации или постановочной картинке, которую сегодня в интернете можно легко сгенерировать.