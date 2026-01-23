В Москве физрук собрал 1,9 млн руб за отправку детей в лагерь, уволился и пропал

Учитель физкультуры в Москве собрал с родителей деньги за отправку школьников в спортивный лагерь, а затем уволился и перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась мать одного из детей. Она рассказала, что учитель физкультуры пообещал отправить школьников в спортивный лагерь. Под этим предлогом он начал собирать с родителей деньги. Женщина передала преподавателю 68 тыс. рублей за поездку и покупку новой формы.

Однако ее сын так и не отправился в лагерь. Физрук постоянно откладывал поездку, но и деньги не отдавал. Затем он уволился и пропал с радаров.

После обращения женщины правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и поймали 26-летнего подозреваемого. Оказалось, что тот таким же способом обманул еще 24 родителей школьников. Всего он завладел 1,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

