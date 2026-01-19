Житель Тюмени отдал мошенникам более 1 кг золота на сумму более 14 млн рублей

В Тюмени пожилой мужчина стал жертвой мошенников, передав курьеру золотые слитки общим весом 1,25 кг, что эквивалентно более чем 14,8 миллионам рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости .

Предварительно установлено, что злоумышленники связались с пенсионером по телефону, представившись работниками правоохранительных органов. Путем обмана и ложных обещаний о помощи в раскрытии преступления они убедили его конвертировать банковские накопления в золото. Доверчивый мужчина обменял свыше 14,8 млн рублей на 1,25 кг драгоценного металла и передал его курьеру.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Прокуратура Центрального административного округа Тюмени осуществляет надзор за процессом и результатами проводимого расследования.

В прокуратуре области также отметили, что за прошедшую неделю 59 жителей Тюменской области стали жертвами телефонного и интернет-мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенного этими преступниками, превысила 26 миллионов рублей.

