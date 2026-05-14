Новым главой в Прикамье стал муж экс-мэра, уволенной за роман с ним же

С 15 мая главой Александровского округа в Пермском крае станет Владимир Белобаржевский. Он — муж Ольги Белобаржевской (Лавровой), которая лишилась поста мэра после проверки прокуратуры, сообщает URA.RU .

Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов: женщина сожительствовала со своим заместителем, которым и был ее нынешний муж.

Позже пара все же узаконила свои отношения.

После отставки экс-глава не смогла баллотироваться на пост снова. Причина — увольнение по утрате доверия. А вот ее муж, Владимир Белобаржевский, участвовал в конкурсе и победил.

