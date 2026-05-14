Стилист назвал неожиданный способ применения вазелина

Эксперт по стилю Захар Гринов заявил, что вазелин может заменить несколько косметических средств и помочь создать эффект профессионального макияжа. Об этом сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, вазелин способен быстро улучшить внешний вид кожи и сократить расходы на косметику. Средство используют на съемках как экспресс-помощь при сухости и шелушениях.

«Вазелин — это тихий рабочий боец, который регулярно выручает на съемках. Когда модель приходит с пересушенной кожей после перелета, тонкий слой вазелина на самых сухих участках помогает быстро смягчить шелушения и запечатать влагу внутри. Уже через несколько минут тон ложится ровнее и не подчеркивает микротрещинки», — рассказал Гринов.

Он пояснил, что вазелин подходит для укладки бровей, смягчения губ перед нанесением помады и создания сияющего акцента на ключицах и плечах. Средство можно смешивать с помадой или пигментом, чтобы получить блеск или тинт нужного оттенка.

«Небольшое количество вазелина дает влажный эффект без липкости и визуально делает губы более гладкими. Если смешать вазелин с каплей помады или рассыпчатого пигмента, получается блеск или тинт любого оттенка. Сухой пигмент или тени смешивают с крошечной порцией вазелина и получают пластичную кремовую текстуру. Ею удобно делать эффект глянцевых век. В отличие от сухих хайлайтеров, вазелин не подчеркивает текстуру кожи и дает мягкое, кинематографичное сияние без шиммера», — добавил Гринов.

Стилист подчеркнул, что средство помогает создать эффект здоровой кожи, если нанести его на скулы, спинку носа, зону над верхней губой и центр подвижного века.

