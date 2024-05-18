В Москве экстренно госпитализировали режиссера Алексея Бородина

Театрального режиссера и художественного руководителя Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексея Бородина с пневмонией экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц, сообщает Mash .

Его состояние оценивают как средне-тяжелое. В настоящий момент 82-летний народный артист РСФСР находится под наблюдением врачей. Течение болезни осложняют кардиологическая и почечная патологии.

Неделю назад у Бородина поднялась температура, а также появились кашель и слабость. Медики диагностировали у режиссера затяжную пневмонию, которая началась в ноябре прошлого года.

Ранее стало известно, что у заслуженного артиста РФ, певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия, он находится в средне-тяжелом состоянии. Музыкант был госпитализирован 3 мая с воспалением легких.