Политолог рассказал, почему Олимпийские игры в Париже провалились заранее

Открытие летних Олимпийских игр в Париже омрачается как организационными проблемами, так и локальными инцидентами, связанными с неспособностью местных властей противодействовать различным угрозам, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория», научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Лукушин.

Заявления о переполненности пресс-центра Олимпиады, нехватка продуктов питания, кондиционеров и спальных мест, множественные нападения и ограбления иностранных спортсменов — все это не полный список трудностей, с которыми столкнулись организаторы в преддверии церемонии открытия ОИ-2024.

«Еще совсем недавно страна была охвачена волной массовых протестов на фоне внеочередных парламентских выборов, закончившихся крайне неожиданным результатом как для населения, так и для властей. Стоит признать, что Франция проделала большой путь для организации международных соревнований, но сейчас, в самый ответственный период, многие внутренние проблемы страны всплывают на поверхность и мешают качественному проведению столь крупного спортивного мероприятия», — сказал эксперт.

Среди проблем — высокий уровень уличной преступности, бесконтрольная миграция, недостаток представителей правоохранительных органов, экологический кризис в Париже, массовые забастовки рабочих, подчеркнул Лукушин.

По его словам, большой общественный резонанс вызвал умышленный поджог линий высокоскоростных поездов, что повлекло за собой сбой в движении данного вида транспорта непосредственно в день открытия Олимпийских игр.

«Все эти события отражают как общий уровень подготовки к проведению спортивных соревнований, так и возможность противостоять незапланированным вызовам», — добавил Лукушин.

Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже состоится в пятницу, 26 июля. Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа.