Освещение восстановили на 9 региональных дорогах Подмосковья

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Работы провели на Фряновском шоссе в селе Трубино округа Щелково, на ул. 11 Саперов в р. п. Нахабино округа Красногорск.

Также дорожное освещение отремонтировали на проспекте конструктора Селезнева в Дубне, ул. Леваневского в Домодедове, ул. Погодина в Наро-Фоминске, ул. Пушкина в Ступине, ул. Дзержинского в Ивантеевке, и в Мытищах — на ул. Центральной в деревне Манюхино и ул. Стародмитровской в деревне Сухарево.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети специалистами «Мосавтодора» проводится еженедельно.

В рамках обследований особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения: линиям освещения, светофорам, знакам, ограждениям. Кроме тоже проводится ремонт дефектов покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.