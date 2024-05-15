Mash: у певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия

У заслуженного артиста РФ, певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия, он находится в средне-тяжелом состоянии, сообщает Mash .

Медики диагностировали у 68-летнего музыканта тромбоэмболию на фоне пневмонии. Еще у него развилась дыхательная недостаточность. Ситуацию со здоровьем артиста осложняет и дисбактериоз кишечника.

До этого музыкант жаловался на сильные боли в правых руке и ноге. Доктора скорректировали терапию и назначили ему более сильные препараты.

Носкова экстренно госпитализировали 3 мая с воспалением легких. Певец пожаловался на ухудшение самочувствия после поездки в санаторий. Медикам пришлось бороться не только с пневмонией, но и с последствиями инсульта, перенесенного артистом в 2017 году.