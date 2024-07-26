Спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Киев допускает снижение возраста мобилизации в стране в случае изменения ситуации на линии боевого соприкосновения, сообщает украинское издание «Политика страны» .

«На данный момент количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сегодня», — сказал Лазуткин.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Украине нет острой необходимости в снижении мобилизационного возраста, однако ситуация на линии фронта может измениться.

При этом бойцы ВСУ просят снизить возраст мобилизации из-за нехватки военнослужащих. По словам офицера бригады «Рубеж» Нацгвардии Виталия Литвина, в ряды украинской армии можно мобилизовать молодых людей от 22 лет.

Ранее на Украине 14-летний юноша помогал мужчинам сбежать от мобилизации за границу через реку Тису. каждый украинец заплатил за незаконную переправу через реку от 4 до 6 тыс. долларов.