На Украине 14-летний юноша помогал мужчинам сбежать за границу через реку Тису

Украинские правоохранители задержали 14-летнего подростка и четверых мужчин, которым юноша помогал незаконно пересечь границу через реку Тису с целью покинуть государство, сообщила Госпогранслужба страны.

Предварительно установлено, что каждый из мужчин заплатил за незаконную переправу через реку от 4 до 6 тыс. долларов. В пересчете на российские деньги это примерно от 346 до 519 тыс. рублей.

Подросток за свою работу должен был получить 1 тыс долларов, что в пересчете на рубли по курсу на 24 июля составляет около 86 тыс. рублей.

В настоящее время на Украине устанавливают других причастных к незаконной переправе людей через реку Тису.

Ранее на Украине берег реки Тисы обнесли колючей проволокой. Так власти пытаются пресечь попытки мужчин сбежать из страны, чтобы избежать действующей мобилизации и не попасть на фронт.