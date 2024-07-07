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На Украине берег реки обнесли колючей проволокой из-за уклонистов от мобилизации

На украинском берегу реки Тисы в Закарпатской области построили забор из колючей проволоки, чтобы остановить жителей, которые бегут от мобилизации, сообщает Life.ru.

Тиса является самым длинным притоком Дуная, она проходит по границе Украины и Румынии. Длина реки в пределах Украины составляет 201 км.

Помимо этого, река — одна из самых популярных украинских мест, при помощи которого мужчины бегут от мобилизации и покидают страну.

Ранее в СБУ рассказали о задержании «агентов ФСБ», которые могли шпионить за морской охраной Одесской области. Они могут получить от восьми лет колонии до пожизненного лишения свободы.