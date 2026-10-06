USD
Доллар США
84,93
1.73 %
EUR
Евро
95,33
1.08 %
CNY
Китайский Юань
12,65
1.74 %
GBP
Фунт стерлингов
112,52
2.02 %

Эксперт предупредил об особой опасности медведей в октябре

Общество

Председатель общественного совета при Минприроды России Александр Мясков рассказал, что медведи в октябре обычно усиленно готовятся к зимней спячке, поэтому пытаются найти еду и набрать жир, сообщает ТАСС.

В предстоящие 3-4 недели ожидается их особая активность.

«… и к этому, конечно, нужно более внимательно относиться в регионах: и самим жителям, и тем, кто ответственен за взаимоотношения человека и медведя», — рассказал эксперт.

По его словам, после зажировки медведи в течение ближайших 3 недель или месяца залягут в спячку.

Ранее лесной хищник разгромил парковку в Свердловской области. Медведь побил и поцарапал около десяти машин в районе Ивделя.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.