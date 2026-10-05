Вырвал двери, зеркала и окна: медведь разгромил парковку под Екатеринбургом

Лесной хищник разгромил парковку в Свердловской области. Медведь побил и поцарапал около десяти машин в районе Ивделя, сообщает URA.RU .

Двум легковым автомобилям медведь вырвал двери и разбросал их части по территории парковки. Он также залез в салон и выкинул наружу все, до чего дотянулся.

У трех машин хищник оторвал боковые зеркала, а в иномарке Volkswagen разбил переднее боковое стекло. Остальным автомобилям достались вмятины, царапины и отпечатки медвежьих лап.

Большую часть припаркованных автомобилей медведь не тронул. Жертв и пострадавших среди людей нет. Чем именно машины заинтересовали хищника, неизвестно.

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