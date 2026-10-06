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Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены одиннадцать беспилотников, летевших на Москву», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее Росавиация сообщала об ограничениях, введенных в московских аэропортах.

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