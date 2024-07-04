сегодня в 12:00

СБУ заявила о задержании людей, шпионивших за морской охраной Одесской области

В СБУ рассказали о задержании «агентов ФСБ», которые могли шпионить за морской охраной Одесской области. Они могут получить от восьми лет колонии до пожизненного лишения свободы, сообщает РБК.

В службе безопасности отметили, что 23-летний местный житель и его 18-летняя девушка собирали разведданные и изучали локации пограничных отрядов морской охраны. При этом они изображали обычную «прогулку» жениха и невесты, успевая снимать необходимые объекты.

Задержанный мужчина также хотел расклеивать листовки против мобилизации на Украине и планировал поджечь местную электроподстанцию.

Остальные обстоятельства происшествия уточняются.