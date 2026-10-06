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Вертолет ВМС США пропал с радаров над Красным морем

Общество

Вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk резко потерял высоту и исчез с радаров над акваторией Красного моря у побережья Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что  вертолет летел со скоростью порядка 220 км/ч на высоте около 91 метра. Через 11 минут его скорость снизилась до 17 км/ч, а высота — до нуля метров.

Спустя две минуты скорость упала до нулевой отметки, после чего перестал поступать сигнал транспондера вертолета.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. В результате жесткой посадки пострадали два человека.

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