сегодня в 02:06

Вертолет ВМС США пропал с радаров над Красным морем

Вертолет ВМС США Sikorsky MH-60R Seahawk резко потерял высоту и исчез с радаров над акваторией Красного моря у побережья Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что вертолет летел со скоростью порядка 220 км/ч на высоте около 91 метра. Через 11 минут его скорость снизилась до 17 км/ч, а высота — до нуля метров.

Спустя две минуты скорость упала до нулевой отметки, после чего перестал поступать сигнал транспондера вертолета.

Ранее вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. В результате жесткой посадки пострадали два человека.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.