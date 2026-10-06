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На Солнце зафиксировали сильную вспышку уровня M1.0

Общество

На Солнце зафиксирована сильная вспышка, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Последняя солнечная вспышка произошла сегодня (в понедельник — прим. ред.) в 21:48 — уровень M1.0 (сильная)», — говорится в сообщении.

Летом 2026 года число сильных вспышек на Солнце выросло на 30% по сравнению с прошлым годом, однако магнитных бурь на Земле стало вдвое меньше.

С 1 июня по 31 августа ученые зарегистрировали на Солнце 82 вспышки класса M и выше. Летом 2025 года специалисты зафиксировали 62 такие вспышки.

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