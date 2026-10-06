Страны G7 передали Украине почти 50 млрд долларов за счет активов России

Страны G7 с начала года выдали Украине кредитов на 10,5 млрд долларов за счет доходов от замороженных активов РФ, а общая сумма достигла почти 50 млрд, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что на конец сентября Украина по этой схеме получила уже 49,4 млрд долларов.

Первый миллиард долларов Украина в рамках этой схемы получила от Соединенных Штатов — еще в конце 2024 года. Остальные страны G7 направили Украине 37,9 млрд долларов в прошлом году и 10,5 млрд — в этом году.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова рассказала, как Москва оценивает заморозку активов страны и какие намерена предпринимать ответные шаги.

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