Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова рассказала, как Москва оценивает заморозку активов страны и какие намерена предпринимать ответные шаги. По словам Захаровой, политика Евросоюза в отношении РФ является ничем иным, как театром абсурда. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства .

«Политика Евросоюза в отношении Российской Федерации давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда», — сказала Захарова.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД и посвященном заморозке российских активов, Захарова отметила, что подход ЕС к РФ давно утратил всякий смысл. Она подчеркнула, что стремление во что бы то ни стало навредить России уже обернулось серьезными экономическими проблемами для самого Евросоюза.

Захарова также заявила, что ЕС всячески пытается сорвать процесс мирного урегулирования на Украине, что объясняет их спешку в принятии решений по российским активам. Она предупредила, что ответ России на блокировку ее активов Евросоюзом не заставит себя долго ждать, а безрассудная политика Брюсселя, направленная на причинение вреда РФ любой ценой, ведет к ухудшению экономической ситуации в европейских странах.

Ранее Захарова посоветовала Евросоюзу покинуть ООН. Так она отреагировала на рекомендации Внешнеполитической службы Евросоюза для своих сотрудников об ограничении контактов с российскими дипломатами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.