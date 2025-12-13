Внешнеполитическая служба Евросоюза (ВПС ЕС) выпустила рекомендации для своих представителей, призывающие к ограничению контактов с российскими дипломатами. Соответствующие указания были разосланы по дипломатическим каналам ЕС, после чего официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале порекомендовала ЕС выйти из состава ООН.

В инструкциях прописаны правила взаимодействия с представителями России. В частности, европейским дипломатам советуют избегать совместных фото- и видеосъемок с российскими коллегами на различных мероприятиях. По информации источника, это уже не первый подобный документ, разработанный ВПС ЕС.

«Фотографии все, дело ничто — новый девиз Брюсселя», — иронично прокомментировала ситуацию Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что это лишь частичное решение проблемы. Гораздо более весомым шагом стал бы выход ЕС из Организации Объединенных Наций, пока в ней остается Россия.

Захарова также посмеялась над возможным 20-м пакетом антироссийских санкций, который должен сопровождаться заявлением ЕС о готовности Еврокомиссии покинуть Землю, пока на ней есть русские.

«С нас ракета», — добавила Захарова.

