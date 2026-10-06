сегодня в 00:37

Два московских аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию

Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Причиной стало введение ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов. В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.

Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.