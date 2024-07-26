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112: на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу

В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища, люди спасаются от затоплений на крышах, сообщает « 112 ».

Инцидент произошел в городе Карабаш. Вода распространилась настолько далеко, что затапливать стало даже отдаленные населенные пункты. Люди спасаются на крышах домов, пока вода продолжает стремительно прибывать.

В опасности находятся жители поселков Киалим, Мухаметово, Сактаево и Байдашево. Власти порекомендовали им готовиться к эвакуации. В округе объявлен режим ЧС.

Как отметили в SHOT, дамбу прорвало между насосной и шлюзами водохранилища.

Ранее в России из-за масштабного весеннего половодья и прорыва дамб были подтоплены тысячи домов. Так в Орске прорвало защитную насыпную дамбу в нескольких местах. К 7 апреля в зону подтопления попали более 10 тыс. частных жилых домов свыше 18,1 тыс. приусадебных участков.