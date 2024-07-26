В Париже стартовала церемония открытия XXXIII Олимпийских игр
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В Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр-2024.
Церемония впервые проходит на воде в центре города, а не на стадионе. Ею руководит Тома Жолли. Флотилия на Сене провезет более 10 тыс. спортсменов по 6-километровому маршруту.
Лодки проплывут мимо самых известных мостов и достопримечательностей города, включая собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню
Олимпиада продлится 16 дней, за это время разыграют 329 наград в 32 видах спорта.
Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.