В Париже стартовала церемония открытия XXXIII Олимпийских игр

сегодня в 21:33

Церемония впервые проходит на воде в центре города, а не на стадионе. Ею руководит Тома Жолли. Флотилия на Сене провезет более 10 тыс. спортсменов по 6-километровому маршруту.

Лодки проплывут мимо самых известных мостов и достопримечательностей города, включая собор Нотр-Дам и Эйфелеву башню

Олимпиада продлится 16 дней, за это время разыграют 329 наград в 32 видах спорта.

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