В Москве доцент РУДН продала квартиру и перевела мошенникам 17 млн рублей

С 54-летним кандидатом филологических наук, доцентом РУДН Еленой связались мошенники, заставившие женщину продать квартиру и перевести им более 17 млн рублей, сообщает Baza .

Инцидент произошел в середине августа. Женщине написал якобы проректор РУДН и сообщил, что скоро с ней свяжется «куратор высшего образования». После этого на Елену действительно вышел неизвестный и заявил, что от ее имени пытаются перевести 100 тыс. рублей «украинскому радикалу».

Затем женщине стали поступать звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «ФСБ» и «Центробанка». Они заявили, что со счета женщины кто-то пытается снять 3 млн рублей.

Мошенники убедили доцента РУДН перевести на «безопасный счет» не только свои сбережения, но и деньги, взятые в кредит. Затем они заставили женщину продать квартиру. 9 млн рублей, полученные от сделки, Елена передала курьеру на улице Библиотечной.

После этого «сотрудник Центробанка» удалил все переписки и пропал. Женщина обратилась в полицию. В общей сложности Елена передала мошенникам 17 144 000 рублей.

Ранее по этой же схеме мошенники развели певицу Ларису Долину. Звезда продала свою квартиру в Хамовниках, а деньги от сделки и личные сбережения передала неизвестным.