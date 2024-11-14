В Москве дочь могла зарезать мать с помощью сувенирного кинжала

В Новой Москве дочь могла убить свою 47-летнюю мать с помощью сувенирного кинжала. Подозреваемой грозит 15 лет лишения свободы, сообщает ГСУ СК России по Москве.

12 ноября во дворе ЖК «Николин Парк» обнаружили тело 47-летней бизнесвумен с травмами головы. Рядом с трупом нашли обувь и бутылку виски.

По подозрению в убийстве правоохранительные органы задержали 24-летнюю дочь убитой. При допросы выяснилось, что в день трагедии она поругалась с матерью. В ходе осмотра квартиры был обнаружен сувенирный кинжал, который является предполагаемым орудием убийства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.