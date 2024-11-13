Убийцей москвички, тело которой нашли на детской площадке, оказалась ее дочь

47-летнюю москвичку, тело которой нашли в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве, убила родная дочь. Подозреваемой 24 года, ей грозит до 15 лет колонии, сообщает SHOT .

По предварительным данным, преступление совершила Ангелина П., которая жила вместе с матерью в ипотечной квартире. Девушка занималась бизнесом, открыла свой коворкинг в Москве.

В день трагедии она поругалась с матерью. Когда та пошла пить виски во дворе, Ангелина догнала ее на улице и ударила по голове. После этого девушка скрылась с места преступления, дома не появлялась, а также не пришла на опознание матери. Это навело следствие на подозрения в отношении девушки.

Ангелину задержали, она находится на допросе. Девушке, если ее признают виновной, грозит до 15 лет лишения свободы.

Тело 47-летней москвички с травмами головы обнаружили во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве во вторник. Рядом с трупом нашли обувь и бутылку виски. Погибшая была сотрудницей банка, у нее был свой бизнес.