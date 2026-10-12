«Каждый из нас пойдет своей дорогой»: певица Maruv разводится с мужем

Певица и композитор Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) рассказала в своем блоге, что разводится с мужем после 14 лет брака.

Она закрыла комментарии к этому посту, чтобы не было бурных обсуждений и домыслов.

«Вместе мы дали жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему ощущение стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своей дорогой», — написала Maruv.

Она подчеркнула, что не будет выносить подробности расставания на публику, и попросила отнестись к этому решению с уважением.

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