Подростковая преступность в Петербурге выросла на 45% за 2025 год

В 2025 году почти 500 несовершеннолетних петербуржцев совершили 607 преступлений. Рост составил 45%, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, число экстремистских и террористических правонарушений среди детей выросло на 44%. Министерство внутренних дел зафиксировало в первом полугодии 2026 года 339 преступлений с участием подростков — на 26% больше, чем годом ранее.

В августе депутаты Законодательного собрания предложили поправки в закон о комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН). Соавтор документа Антон Соловьев пояснил, в закон Санкт-Петербурга предлагается важное уточнение.

«КДН принимают постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, „в соответствии с действующим законодательством“, ссылаясь на пункт 2 статьи 11 федерального закона. Эти постановления обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметил Соловьев.

Губернатор Александр Беглов предупредил, что интернет-вербовщики склоняют детей к преступлениям. По инициативе городской комиссии специалисты проводили рейды в торговых центрах, выявляя подростков из асоциальных группировок.

С января по июнь транспортная полиция зафиксировала 86 случаев зацепинга с участием 87 школьников Петербурга в возрасте 11–17 лет. При падении с поездов пострадали 5 подростков, трое из них погибли.

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