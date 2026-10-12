Директорам школ Подмосковья представили инструменты искусственного интеллекта

Более 45 руководителей образовательных организаций Московской области приняли участие в рабочей встрече 12 октября в инновационном кластере «Сколково». Они познакомились с цифровыми инструментами для управления школой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Встреча объединила директоров школ — участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Мероприятие состоялось 12 октября в инновационном кластере «Сколково» и собрало более 45 руководителей образовательных организаций региона.

Участники посетили школу в «Сколково» и ознакомились с особенностями организации образовательного процесса. В технопарке «Сколково» им представили современные инструменты искусственного интеллекта для управления школой. Специалисты также рассказали о передовых управленческих решениях, которые можно применять в образовательных организациях.

В пресс-службе министерства образования Московской области отметили, что встреча направлена на развитие управленческих компетенций директоров и освоение цифровых инструментов для повышения эффективности работы школ.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.