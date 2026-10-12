В Москве и Подмосковье к пятнице прекратятся дожди и потеплеет до +16

К пятнице в столичном регионе установится сухая погода с дневной температурой +11…+16 градусов. Такой же прогноз синоптики дают на выходные, сообщает Общественная Служба Новостей .

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что до пятницы в регионе ожидаются дожди. В середине недели среднесуточная температура может превысить климатическую норму на 5 градусов.

В ночь на вторник в Москве ожидается +9…+11, в области +7…+12 градусов. Днем — соответственно +12…+14 и +10…+15. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное.

14 октября холодные атмосферные фронты понизят температуру. Ночью в Москве будет +5…+7, в области +3…+8, днем — +11…+13 и +8…+13 соответственно. В четверг ночные значения сохранятся, днем в столице ожидается +10…+12, в Подмосковье +9…+14. Ночью существенных осадков не будет, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. К пятнице ночная температура составит +3…+8 градусов.

За первые десять дней октября температура превысила норму на 2 градуса. К 20 октября отклонение может достичь 3–3,5 градуса. Конец месяца, по прогнозам, тоже будет теплым.

«Переходить на зимний режим эксплуатации автомобилистам пока рано, потому что среднесуточная температура, во всяком случае, до 20 числа включительно, будет выше +5 градусов», — сказала Позднякова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.