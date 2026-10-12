Школы Подмосковья начали участие в национальных сопоставительных исследованиях

Школы Московской области участвуют в национальных сопоставительных исследованиях, которые проходят в октябре. Они позволят оценить воспитательную работу и функциональную грамотность учащихся, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Со 2 по 16 октября воспитательную работу оценят с участием учеников 8–10-х классов школ Подмосковья. 20 и 22 октября ученики 6-х и 9-х классов из 14 школ пройдут оценку функциональной грамотности. 27 и 29 октября ученики 7-х и 10-х классов и студенты колледжей примут участие в анкетировании по финансовой грамотности. В федеральную выборку этого направления вошли 23 образовательные организации.

Работы национальных сопоставительных исследований рассчитаны на два урока продолжительностью не более 45 минут каждый. Перерыв между ними составит не менее 10 минут.

С 12 по 30 октября также пройдет анонимный опрос родителей обучающихся. Анкету можно заполнить в удобное время, получив реквизиты доступа у ответственного организатора в школе или организации среднего профессионального образования. Опрос займет не более 20 минут.

Ответы родителей помогут выявить факторы успешного воспитания и обучения детей, определить лучшие практики взаимодействия семьи и школы и меры повышения качества образовательного процесса.

Результаты исследований не влияют на перевод в следующий класс или курс, годовые отметки и получение аттестата или диплома. На федеральном уровне результаты анкетирования используют для непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования Российской Федерации.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.