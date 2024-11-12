сегодня в 10:44

Мертвую женщину с бутылкой виски нашли на детской площадке в Новой Москве

Труп 47-летней женщины обнаружили на детской площадке во дворе жилого комплекса «Николин Парк» в Новой Москве. Об этом сообщает SHOT .

Женщина могла умереть из-за черепно-мозговой травмы. Ее тело обнаружили без обуви. Рядом с трупом нашли пару обуви и бутылку виски.

Погибшая жила в ЖК «Николин Парк». Она была сотрудницей банка и имела собственный бизнес.

Сотрудники СК допускают, что женщина стала жертвой нападения. Силовики ищут подозреваемых.

Ранее тело школьницы нашли у здания заброшенного завода в Петербурге. На теле погибшей присутствуют травмы, характерные для падения с высоты.