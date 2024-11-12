Мертвую женщину с бутылкой виски нашли на детской площадке в Новой Москве
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Труп 47-летней женщины обнаружили на детской площадке во дворе жилого комплекса «Николин Парк» в Новой Москве. Об этом сообщает SHOT.
Женщина могла умереть из-за черепно-мозговой травмы. Ее тело обнаружили без обуви. Рядом с трупом нашли пару обуви и бутылку виски.
Погибшая жила в ЖК «Николин Парк». Она была сотрудницей банка и имела собственный бизнес.
Сотрудники СК допускают, что женщина стала жертвой нападения. Силовики ищут подозреваемых.
Ранее тело школьницы нашли у здания заброшенного завода в Петербурге. На теле погибшей присутствуют травмы, характерные для падения с высоты.